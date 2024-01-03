«اتصالات النواب»: ندعم توجهات الدولة في الذكاء الصناعي لجذب الاستثمارات

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك خطوات جادة تتخذها الدولة المصرية في مجالات الاستفادة من الذكاء الصناعي، موضحا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أسهمت بشكل كبير في الارتقاء بخدمات التحول الرقمي، ما يمهد الطريق أمام اقتحام فضاء الذكاء الاصطناعي.

حياة كريمة تحقق طفرة في مجال الخدمات الرقمية

أضاف «بدوي» خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطه المقدمة من النواب، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة ىمال عبد الحميد، لمناقشة خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أن ما قامت به «حياة كريمة» حقق طفرة في مجال الخدمات الرقمية، ومنها مشروعات البنية التحتية من تغيير الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية، إضافة إلى دعم الأبحاث في الجامعات التكنولوجية، وهو ما يصب في الارتقاء بالذكاء الصناعي.

وشدد أحمد بدوي، على أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، داعمة بشكل كبير لتوجهات الدولة في الذكاء الصناعي، وهناك طفرة كبيرة وحوافز ستقدم لجذب مزيد من الاستثمارات، بما يحقق عوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

ولفت «بدوي» إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نفذت التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى وصول مصر لترتيب متقدم في مجالات الذكاء الصناعي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بهدف استخدام هذه التكنولوجيا في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن القيام بدور رئيسي في تيسير التعاون الإقليمي في المنطقتين الأفريقية والعربية.