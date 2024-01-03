وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال الوزير في برقية التهنئة:

«يسُرني أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأسمى الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. ونحن نحتفل بتلك المناسبة في كل عام ونستلهم منها قيم العزم والمودة ومشاعر السلام والمحبة.. نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا بفضله.. لتبقى أبد الدهر منارة.. تُهدي البشرية.. قيم الحقِ والتسامحِ والوسطيةِ والاعتدالْ.. وكل عام وقداستكم بخير».

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها: «يسعدني في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية في مصر.. عن مكنون اعتزازي وعظيم امتناني راجياً لكم جميعاً.. أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية.. ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من الرفعة والاستقرار.. وكل عام وأنتم بخير».

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك في مصر- بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها:- «بمشاعر ملؤها الاعتزاز والتوقير بشخصكم الكريم والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر.. يُسعدني أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. راجين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية العريقة..الخير والتكامل.. والمحبة والازدهار.. وكـل عــام وأنتــم بخــير».

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها: «بصادق مشاعر التقدير يطيب لي أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين.. وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.. بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. يأتي احتفالنا بهذه المناسبة التي تجمع المصريين على المحبة والمودة للتأكيد على وحدة النسيج المجتمعي للأمة المصرية العريقة.. وقدرة هذا الشعب العظيم على مواجهة التحديات بصلابة وصمود.. ودافعاً لنا للمزيد من التكاتف والتآزر.. لاجتياز الصعاب واستكمال المسار في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً لمصرنا الغالية.. وكـل عــام وأنتــم بخــير».