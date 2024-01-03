«الداخلية»: ضبط 61 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 61 ألفًا و366 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

603 مخالفات السير بدون تراخيص.

80 دراجة نارية مخالفة.

12 ألفا و974 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

26 مخالفة موقف عشوائي.

1505 مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

5 مخالفات شروط التراخيص.