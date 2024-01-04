ماذا يحدث لجسمك إذا مضغت اللبان لمدة 3 دقائق؟.. مخاطر صحية غير متوقعة

مضغ اللبان «العلكة»، يعتبر من الأشياء المحببة لدى عدد كبير من الأشخاص خاصة السيدات، لأنها تساعدهم على التخلص من التوتر طوال اليوم، دون أن يعلموا أنهم قد يتعرضون لأضرار صحية، لذلك كشفت طبيبة الأسنان يلينا مارتينوفا أن مضغ العلكة لأكثر من ثلاث دقائق بشكل منتظم قد يحدث مشكلات صحية مختلفة منها التهاب المعدة وتآكلها، وانحراف الأسنان وذلك وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم.

مخاطر مضغ اللبان

تعتبر العلكة مادة مطاطية غير صالحة للأكل، فهي يضاف لها نكهات ومحليات تشمل سكر القصب وسكر البنجر وشراب الذرة ومواد عطرية، وفقا لما ذكرته طبيبة الأسنان، مشيرة إلى أن أكثر الأنواع خطورة هي التي تحتوي على السكر، لأنها تساعد على تكاثر البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وأيضا قد تسبب اختلال التوازن البكتيري في تجويف الفم.

يزداد إفراز اللعاب عند مضغ اللبان، لأن الدماغ يعتبرها طعاما، لذلك إذا استمر المضغ أكثر من ثلاث دقائق، تقوم المعدة بإفراز كمية كبيرة من حمض الهيدروكلوريك والعصارة المعدية.

أضرار مضغ اللبان على الأسنان

وعلى الجانب الأخر، قال الدكتور عمرو محسن فتحي، طبيب أسنان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مضغ اللبان لفترة طويلة يسبب أضرار كثيرة للأسنان من أبرزها حدوث التهابات شديدة في مفاصل الفك، إذ مع مرور الوقت يحدث ألم في الأسنان وأيضا يسبب الإصابة بالأسنان ويكون لديه عدم القدرة على فتح فك الفم.

وتابع طبيب الأسنان أن لا يفضل مضغ اللبان أكثر من 3 أو 4 دقائق لأنه يسبب أضرار عديدة للجسم والأسنان كما أن يفضل مضغ اللبان الخفيف.