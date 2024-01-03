مراسل «القاهرة الإخبارية»: استنكار لبناني واسع للعدوان الإسرائيلي على بيروت

أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك حالة استنكار واسع لدى الشعب اللبناني إزاء العدوان الذي شنه طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أمس الثلاثاء.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، وجه المسؤولين في وزارة الخارجية إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، يرفض فيها انتهاك السيادة اللبنانية، واستهداف العاصمة اللبنانية بيروت، مشيراً إلى أن الغارة الإسرائيلية تُعد أول استهداف لبيروت منذ انتهاء حرب 2006.

إسرائيل تسعى إلى جر لبنان نحو حرب شاملة

وأضاف «سنجاب»، في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال أشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى جر لبنان نحو حرب شاملة، وأن دولة الاحتلال تستهدف توسيع دائرة الحرب في المنطقة.

الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية أن وزير الخارجية اللبناني أكد أنه طلب من بعثة لبنان في الأمم المتحدة تقديم هذه الطلبات، مشيراً إلى أن ثمة تحركات دبلوماسية كبيرة للبنان على المستوى السياسي والدبلوماسية، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات، وحتى تكون عملية الأمس هي الأخيرة، في ظل التوترات القائمة في الجنوب اللبناني.