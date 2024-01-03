أسامة السعيد: لا يجوز الحياد إزاء ما يحدث في قطاع غزة 

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إنّ الحياد إزاء المشهد المتفجر بقطاع غزة لن ينأى بالأطراف التي تلتزم بهذا الموقف عن الضرر الذي سيقع في هذا الإقليم.

هذه القضية لا يجوز فيها الحياد

وأضاف السعيد، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذه القضية لا يجوز فيها الحياد، من منظور المصلحة لا حياد في هذه القضية، نتحدث عن دولة احتلال تدخل في صراع مع شعب يريد التحرر».

الصراع من الواضح أنه سيمتد ويتطور

وتابع مدير تحرير جريدة الأخبار: «الحياد ليس منجيا، لأن الصراع من الواضح أنه سيمتد ويتطور والحرائق ستشتعل عاجلا أو آجلا وستؤثر على كل المصالح، فلم يعد الصراع مقتصرا على قطاع غزة، ولكن 6 جبهات على الأقل، وهذه الجبهات تحاصر الخريطة العربية من كل الجوانب، ونتحدث أيضا عن أمن ممرات ملاحية وأمن طاقة، وهو ما يحمل تأثيرات على الاقتصاد، وطالما استمر هذا الصراع سنكون أمام تطور مستمر سينعكس بالسلب على كل دول المنطقة والعالم».