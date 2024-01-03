«القاهرة الإخبارية»: الرئيس الأوكراني يطالب بتزويده قواته بصواريخ بعيدة المدى

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا، إن بولندا ودول أوروبا الشرقية هي الأكثر خوفا من تصاعد الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وأضا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طالب بتزويد أوكرانيا مجموعة من الصواريخ بعيدة المدى، لإقامة بعض الهجمات الصاروخية على أحد مراكز صنع القرار الروسي ومخازن ومعامل لتصنيع الأسلحة، وجاء الرد البولندي على لسان وزير خارجيته بطلب للاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بتلك الصواريخ.

وأشار إلى أن الحكومة البولندية انتخبت حديثا، وتحاول دعم أوكرانيا بكل قوة، وهناك خوف خبير لدى بولندا من امتداد المعركة لديها، وأن تكون في مواجهة روسيا.