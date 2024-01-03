كاتب صحفي: «نتنياهو» يريد إطالة الصراع لحين وصول «ترامب» للبيت الأبيض

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إنَّ إسرائيل من مصلحتها تمديد الصراع لأطول فترة ممكنة، حيث يستخدم رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إستراتيجية الهروب إلى الأمام، حيث يحاول إطالة الصراع إلى حين وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

«السعيد»: «نتنياهو» يراهن على وجود «ترامب» لاستكمال صفقة القرن

وأضاف «السعيد»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ «نتنياهو» يراهن على وجود «ترامب» لاستكمال صفقة القرن مجددا بصيغة إسرائيلية، كما أنه ستخفف ضغوط كثيرة تحاول الإدارة الأمريكية الحالية ممارستها عليه.

«ترامب» نمط فردي ولا يتقيد بالقواعد التقليدية

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ «ترامب» نمط فردي ولا يتقيد بالقواعد التقليدية للسياسة ويراهن «نتنياهو» على وصوله إلى البيت الأبيض ويحاول إطالة أمد الصراع إلى أبعد فترة ممكنة.

وحول ما سيقدمه «ترامب» أكثر من «بايدن» لـ«نتنياهو»، قال: «ترامب سيلغي حل الدولتين وسيخفف الضغوط الدولية على إسرائيل، وسيستخدم كل القوة السياسية، وبخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية حوّلت حل الدولتين إلى حل مستحيل، حيث لم تضغط من أجله مطلقا، وإسرائيل بهذا الواقع حوّلته إلى حل مستحيل».