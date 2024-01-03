أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الشعر الطبيعي في عمليات الزراعة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

زراعة الشعر

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لا يجوز نقل أي عضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، في حال حدوث ضرر للمتبرع، ولا يجوز أيضا نقل الأعضاء بمقابل مالي، وأيضا لا يجوز استخدام الشعر الطبيعي في عمليات زرع الشرع، حتى لا يفتح الباب أمام عمليات البيع والشراء».

التبرع بالأعضاء

وتابع أمين الفتوى: «الإنسان سلعة لا تبلع ولا تشترى، لكن إذا توفى وأوصى بالتبرع بأعضائه، وفي حال عدم الوصية فلا يجوز التبرع بأعضائه».

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