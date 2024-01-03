مفتي الجمهورية يفتتح فرع دار الإفتاء بطنطا (صور)

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مستهل زيارته لمحافظة الغربية لافتتاح فرع دار الإفتاء المصرية بعمارات عبد المنعم رياض بمدينة طنطا، استمرارًا لاستراتيجية دار الإفتاء في التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء في محافظات مصر المختلفة.

أيقونة محافظات الدلتا

وأكد محافظ الغربية أن دار الإفتاء بطنطا ستكون أيقونة لمحافظات الدلتا وتسهيلا علي المواطنين من الانتقال إلي القاهرة لتلقي الفتوي ولعدم تركهم فريسة للفتاوي الخاطئة من غير المختصين، كما أكد المحافظ أن عروس الدلتا دائما هي منبر لمحافظات الدلتا وستصبح منارة دينية بعد افتتاح فرع لدار الإفتاء اليوم وهذا ليس بجديد عليها فهي عروس الدلتا ومعقل العلم و العلماء.

ومن جهته، وجه فضيلة المفتي خالص الشكر والتقدير لمحافظ الغربية لحرصه الشديد علي إنشاء فرع لدار الإفتاء بمدينة طنطا .

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار إفتاء طنطا تضم مبنى متكاملا متعدد الخدمات لمعالجة كافة القضايا الدينية والمجتمعية سواء كانت قضايا التفكك الأسري أو قضايا التطرف وسيتم تقديم كل الخدمات التي يقدمها مقر دار الإفتاء بالقاهرة.