دار الإفتاء توصي بالدعاء لأهل غزة: اللهم أنزل عليهم الدفء والطمأنينة

تشهد فلسطين موجات برد قارسة، تقتلع خيام النازحين في قطاع غزة، إذ ينام الأطفال والنساء في العراء، فلا مأوى لهم يحميهم من المطر، وأوصت دار الإفتاء المصرية، بوجوب الدعاء لأهل غزة، والتضرع إلى الله ليحميهم ويتولاهم ويكشف عنهم الغمة.

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدعاء عبادة عظيمة، وسلاح المؤمن الذي يرفع به البلاء، ومن أعظم الأدعية التي يمكن أن ندعو بها لإخواننا في غزة.

صيغ الدعاء لأهل غزة في الشتاء

ومن أفضل الأدعية التي أوصت دار الإفتاء للتضرع إلى الله بها لحماية سكان غزة ما يلي:

- اللهم هون برد الشتاء على من لا ملجأ ولا مأوى لهم اللهم أنزل الدفء والطمأنينة على أهل غزة، وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم وأغنهم من فضلك يا رب العالمين.

-اللهم غزة وأهل غزة وأراضي وأطفال ورجال غزة، اللهم بردا وسلاما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترفع لليهود في القدس راية، ولا تحقق لهم في غزة غاية، اللهم أغث أهل فلسطين. اللهم إنا استودعناك فلسطين والأقصى وغزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء لهم فانصرهم.

-اللهم يا رجاء السائلين، يا قرة عين المُوحِّدين، يا ملاذ اللاجئين، يا عون المُستجيرين، احفظ المرابطين في فلسطين، وانصرهم على عدوك، وعدوهم، وتقبل شهداءهم مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وأنزل على قلوبهم وأهليهم برد السكينة.