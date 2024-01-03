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أمين الفتوى: «الوسواس القهري» مرض العصر وعلاجه عند الأطباء

كتب:

إسراء سليمان
10:30 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء

الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوسواس القهري هو مرض العصر، لافتا إلى أن المرض النفسي ليس وصمة عار، وإنما هو مرض مثل السكر أو الضغط.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «أسئلة الوسواس القهوى كثيرا ما نواجهها في دار الإفتاء، ونسبة كبيرة من علاج الوسواس القهري، هي في يد الأطباء، بنسبة 70%».

الوسواس القهري

وتابع: «كثير من مرضى الوسواس نقول لهم ده اضطراب في المخ، يقولك ده حيطة وحذر، فالصلاة لا تسقط عنه، لكن ننتهج منهجا مختلفا مع مريض الوسواس سواء في الصلاة أو الطلاق، ونقوله طلاقك لا يقع إلا بعد توثيق الطلاق».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.