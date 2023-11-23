ما حكم وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟.. «المفتي» يجيب

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن سؤال مفاده: «ما مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟ وهل يشترط لوقوعه التوثيق؟»، موضحا أنه لا يقع طلاق الموسوس، ولا يُكَلَّف بتوثيق الطلاق بدعوى الاطمئنان وتبرئة نفسه من احتمالية وقوع الطلاق، وذلك حفاظًا على حياته الزوجية والأسرية التي يتشوف الشرع الشريف إلى استقرارها والحفاظ عليها وحمايتها، وهو في حاجة إلى صبرٍ وتحملٍ في مقاومة هذا المرض وآثاره، وعليه أن يذهب إلى الطبيب المختص بحثًا عن العلاج وتخلصًا من هذا المرض.

وأوضح في فتواه على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الوَسْواس- بفتح الواو وكسرها- معناه صوتٌ خفيٌّ يحدث داخل الإنسان، نتيجة الأفكار وحديث النفس، يقال: رجل موسوِس؛ لتحديثه نفسه بالوسوسة، لافتا إلى أنه أحد المعاني المذكورة أيضًا لدى الفقهاء؛ سواء عبَّروا عنه بما يقع في النَّفس من التردد وكثرة الشَّك أو عبَّروا عنه بما يجعل الإنسان يتكلم بغير نظامٍ؛ كما في «الأشباه والنظائر» للعلامة ابن نُجَيْم الحنفي.

طلاق مريض الوسواس القهري

وعن حكم وقوع طلاق مريض الوسواس القهري، أكد المفتي أن مريض الوسواس مغلوب على عقله، ولا يقع له طلاق إذا طلَّق والحالة هذه على ما ذكره جمهور الفقهاء، مستشهدا بما قاله الإمام أبو الليث السَّمَرْقَنْدِي الحنفي: لا يجوز طلاق الموسوس، يعني: المغلوب في عقله.

وتابع المفتي: «ظاهر ما سبق من عبارات الفقهاء من إطلاق كلمة «الموسوس» أنها تشمل جميع أحواله التي تُغلب فيها على عقله بإطلاق، بينما عَنَى المالكية بـ«الموسوس» المُسْتَنْكَح، وهو الذي لازمه الشَّك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه، أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه، كما في «مواهب الجليل» للعلامة الحطَّاب.