حدث ليلا.. مقتل إمام مسجد بأمريكا وانفجارات بأوكرانيا

وقعت في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، جريمة مقتل إمام مسجد بولاية نيوجيرسي الأمريكية يدعى حسن، عقب خروجه من المسجد وسط محاولات الشرطة للتوصل للقاتل.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن الضحية مات بعد وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته بإطلاق النار عليه لدى خروجه من المسجد، اليوم الخميس.

فلسطين المحتلة

وفي فلسطين المحتلة، اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة بالضفة الغربية، مع تنفيذ قصف مدفعي كثيف لمحيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، وبلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية، وبلدة صوريف شمال الخليل بالضفة الغربية.

استعدادات زيارة وزير خارجية أمريكا لإسرائيل

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم تسريح 90 جنديًا إسرائيليًا من الخدمة بسبب تعرضهم لمشاكل نفسية منذ بدء العدوان على غزة، بينما يستعد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، لبدأ اليوم جولة بالشرق الأوسط تشمل إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

انفجارات في أوكرانيا

فيما سُمع دوي انفجارات في مدينة خليمنسكي غربي أوكرانيا، مشيرًا إلى أن صافرات الإنذار تدوي في مدينة ترنوبل غربي أوكرانيا أيضًا.