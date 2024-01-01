أوكرانيا تقصف مقاطعة دونيتسك.. وبوتين يؤكد عدم تراجع روسيا

تتسارع تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية مع بداية العام 2024، من عمليات قصف على «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم تراجع بلاده.

وقصفت القوات الأوكرانية، ليلة رأس العام الميلادي الجديد 2024، بـ8 قذائف صاروخية من راجمات الصواريخ على «مقاطعة دونيتسك»، التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في العام قبل الماضي 2022 على إثر استفتاء.

مقتل وإصابة 17 شخصا جراء قصف أوكراني على دونيتسك

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، بـ20 قذيفة صاروخية على دونيتسك، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وكان رئيس المقاطعة، دينيس بوشيلين، قال عبر «تليجرام»، إنَّ الجيش الأوكراني، استهدف مراكز المدينة وأحياء كالينينسكي وبودينوفسكي بشكل مكثف باستخدام راجمات الصواريخ، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، وفي مقالة نشرتها صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أعرب عن اعتقادها بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيصطدم بالفوضى في العام الجديد 2024.

وكان زيلينسكي، أشار في كلمته بمناسبة رأس العام الميلادي الجدية 2024، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إلى أن يتعين على كل مواطن، عاجلا أم آجلا، الاختيار بين وضع اللاجئ والوفاء بواجبه تجاه أوكرانيا.

معهد أوكراني: الأوكرانيون يثقون بالمعلومات الواردة من «تليجرام»

من جانبه، قال مدير «المعهد الأوكراني لتحليل السياسات»، رسلان بورتنيك، استنادا على بيانات، إن بلاده خسرت بالفعل الحرب الإعلامية أمام «موسكو»، مضيفا حديثه خلال مقابلة على قناة «نوفيني لايف»، إن الأوكرانيين يثقون بمعلومات «تليجرام»، أكثر من ثقتهم بدعاي «كييف». وأشار بورتنيك، إلى أن خسارة بلاده تمتد في المجالين الداخلي والخارجي.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنَّ «موسكو» دافعت بقوة عن مصالحها الوطنية وحريتها وأمنها، مضيفًا في تهنئته إلى الروس بمناسبة حلول 2024، إن بلاده لن تتراجع أبدا، فيما أعرب مستخدمو ومتابعو موقع «برايتبارت» الأمريكي، عن تقديرهم وإعجابهم بالكلمة، فيما تمنى أحد المستخدمين، لو كان لدى بلاده رئيس قوي يحب أمريكا أكثر من حبه للمال وأوكرانيا والمهاجرين غير الشرعيين.