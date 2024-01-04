أزمة اقتصادية تضرب قطاع الزراعة في إسرائيل بسبب الحرب على غزة.. خسائر فادحة

يشهد قطاع الزراعة في دولة الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة ليلحق بقطاعات التكنولوجيا والسياحة والعقارات في البلد الذي يعيش في كابوس مفجع منذ السبت السابع من أكتوبر الماضي مع بداية تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.

تأثير مهاجمة الفصال لمستوطنات غلاف غزة

طوفان الأقصى بدأت بمهاجمة مستوطنات غلاف غزة وهي الكنز الاستراتيجي لإسرائيل فيما يخص الطعام حيث تنتج هذه المستوطات 75% من الخضروات في إسرائيل ومن المتوقع أن تصل خسائره إلى 70 % من المحاصيل و59% من الإيرادات، وقد تكبد 89% من المزراعين الإسرائيلين خسائر جراء الحرب، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».

وقد تسبب عودة أكثر من 10 آلاف عامل أجنبي عاد إلى بلاده في أزمة لـ 72% من الإسرائيلين وسط محاولات إسرائيلية لاستقدام عمالة من عدة دول آسيوية ليعملوا في المستوطنات بعد انتهاء الحرب في ظل صدر منع لدخول العمالة الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي.

أزمة في قطاع التكنولوجيا

يذكر أن شركات فائقة التكنولوجيا في إسرائيل قد تعرض أكثر من 40% منها لإلغاء صفقات أو تأخير اتفاقيات اسثتمار بسبب وقوع عمليات طوفان الأقصى بجانب خسائر كبيرة يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي الذي هجرته السياحة منذ 3 أشهر.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ90 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف شخص، فيما يزيد عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 505 جنود حتى الآن.