«الصليب الأحمر»: لم نتوقف عن التنسيق لدعم المصابين والمدنيين في غزة

قال هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إنّهم لم يتوقفوا عن التنسيق مع السلطات الطبية في القطاع لدعم المصابين والمدنيين، مشيرا إلى أنّه يجب العمل على وقف فوري لنزيف الدماء بالقطاع، وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية للاستجابة الإنسانية.

وأكد متحدث الصليب الأحمر، لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لم تعد توجد أي بقعة في القطاع لاستيعاب أعدادٍ كبيرة من النازحين في ظل حالة النزوح المستمرة، ولا تزال هناك صعوبة في مواجهة محدودية الدعم الإنساني، الذي يدخل إلى القطاع بالرغم من كل الجهود.