«العربية لحقوق الإنسان» تناشد الصليب الأحمر مساعدة 4000 محاصر بخان يونس

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مناشدة من نحو 4000 نازح محاصر منذ 5 أيام في مجمع مدارس العودة شرق خان يونس في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل مع تطور العدوان البري باتجاه خان يونس ورفح.

محاصرون منذ 5 أيام

أفادت المصادر الميدانية للمنظمة بأن النازحين المحاصرين منذ 5 أيام في المجمع الذي يضم ثلاثة مدارس يواجهون خطر الموت متعدد الأبعاد، سواء مع تقدم دبابات الاحتلال الإسرائيلي والقصف العشوائي الكثيف الذي يستهدف المناطق المأهولة بالنازحين، أو من خلال الموت جوعا نظرا للانعدام التام للغذاء، وأخيرا بافتقاد المرضى والأطفال للدواء اللازم لحالتهم الصحية.

وتؤكد المصادر أن العدد الأكبر من هؤلاء النازحين هو من الأطفال والنساء وكبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتناشد المنظمة الصليب الأحمر الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ هؤلاء الضحايا وتوفير الدعم اللازم للحفاظ على حياتهم، وإبلاغ سلطات الاحتلال بإحداثيات المجمع للحيلولة دون قصف مزيد من المدنيين الأبرياء.

دعوة لمجلس الأمن الدولي

وتجدد المنظمة دعوتها لمجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بواجباته في حماية المدنيين الفلسطينيين وتدفق المساعدات الضرورية للمنكوبين وإدخال معدات وطواقم الدفاع المدني.