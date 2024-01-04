ظهرت بمسدس في الاستديو.. من هي المذيعة الإسرائيلية ليتال شميش؟

ضجة واسعة لحقت عقب انتشار صورة للمذيعة الإسرائيلية ليتال شيمش، ويوجد على خصرها مسدس داخل الاستديو؛ إذ تداولت اللقطة عبر الصحف الإسرائيلية فضلا عن منصات التواصل الاجتماعي؛ ليلحقها تعليقات بشأن ما تداول سابقا حول أن أكثر من ربع مليون مستوطن إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لحمل السلاح منذ أحداث السابع من أكتوبر، بعضهم حصل عليها بالمخالفة للقانون.

من هي ليتال شيمش؟

وفيما يتعلق بـ ليتال شيمش، فهي مقدمة أخبار إسرائيلية بالقناة 14 لتلفزيون الاحتلال الإسرائيلي، والمعروفة بأنها المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرته صحيفة «إسرائيل اليوم»، والتي أشارت إلى أن «ليتال» بين الإسرائيليات اللواتي قررن التسلح.

والصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تم تصويرها الثلاثاء الماضي، أعادت «ليتال» نشرها على صفحتها غير الموثقة بمنصة أكس «تويتر سابقا»، قائلة بتعليق: «لا تعبث مع المرأة اليهودية»، وفقا لشبكة الإذاعة الأمريكية «CNN».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر بها ليتال شيمش بالمسدس، فسبق وأن نشرت صورة على حسابها في منصة التدوينات القصيرة «إكس»، والمعروفة سابقا باسم «تويتر»، وهي تتدرب على إطلاق النار، معلقة: «سلح نفسك».

معلومات عن المذيعة الإسرائيلية

وتقدم «ليتال» نشرات الأخبار وبرامج حوارية بجانب اهتمامها بقضايا تمكين المرأة الإسرائيلية، وتعبر دومًا عن كرهها للشعب الفلسطيني، وكانت عضو لجنة تحكيم جوائز إيمي الدولية، بحسب الصحف العبرية، التي أشارت إلى إن ليتال شيمش كانت جندي قتالي سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعد قناة 14 الإسرائيلية اليمنية التي تظهر بها «ليتال» هي الأقل مشاهدة ومصداقية وفق استطلاع للرأي، حيث حلت القناة 12 بالمرتبة الأولى ثم القناة 13، تلتها القناة 11 ثم القناة 14، بحسب «روسيا اليوم».