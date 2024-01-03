مذيعة إسرائيلية تظهر بسلاح على الهواء في قناة عبرية (صورة)

مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من شهرها الثالث، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة، انتشر استخدام الأسلحة الشخصية في إسرائيل بشكل هسيتري.

مذيعة إسرائيلية تحمل السلاح على الهواء

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمذيعة «القناة 14» الإسرائيلية ليتال شيمش، تحمل مسدسا، أثناء ظهورها على الهواء.

استقالة رئيس شعبة ترخيص السلاح

يشار إلى أن رئيس شعبة ترخيص السلاح في وزارة الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تقدم باستقالته مطلع ديسمبر الماضي، اعتراضا على سياسة منح تراخيص السلاح للمستوطنين بسهولة بشكل قد يؤثر على استقرار الأمن في إسرائيل إذ يجري منح الأسلحة حاليا بعد عدة أسئلة على الهاتف، بعد أن كان يجري التشديد على حدوث لقاءات وجها لوجه لإعطاء السلاح للشخص.

الحرب الإسرائيلية على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ89، في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألفا، فيما زاد عدد قتلى الجيش الإسرائيلي عن 505 جنود.