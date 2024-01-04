نائب رئيس «عمال مصر» يوضح موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. من المستحقون؟

ينتظر كثير من أصحاب العمالة غير المنتظمة صرف المنحة المقبلة والتي تبلغ 1000 جنيه، وذلك بعد إعلان وزارة القوى العاملة بدء التسجيل للحصول على المنحة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها لهذه الفئة في شهر مايو الماضي.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إن منحة العمالة غير المنتظمة تقرر صرفها في أزمة كورونا، لمساعدة هذه الفئة من العمال، موضحا أنه خلال الأيام الماضية جرى فتح باب التسجيل في هذه المنحة على موقع وزارة القوى العاملة.

وأضاف: «منذ إعلان التسجيل في هذه المنحة، هناك تساؤلات كثيرة من العمال حول موعد صرفها»، موضحا أن موعد صرف المنحة من المقرر صرفها بعد الانتهاء من إجراءات إنشاء صندوق الإعانة، الذي وجه به الرئيس السيسي.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن موعد صرف العمالة غير المنتظمة يجرى الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من التسجيل في البوابة الإلكترونية، وإنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن الدولة تستهدف توسيق قاعدة بيانات عدد العمالة غير المنتظمة من دعم ومنح لـ2.5 مليون عامل.

وأشار إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة أو الـ1000 جنيه المقرر صرفها لهذه الفئة من العمال، تنطبق على حالات معينة فقط، وهي:

-عمال التراحيل.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

- العاملون في خدمة المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

- محفظو القرآن الكريم وقرائه، والمرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

- العاملون المؤقتون في الزراعة.