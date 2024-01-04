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دار الكتب تنظم ندوة عن العلاقات المصرية الروسية.. تاريخ يمتد لـ80 سنة

كتب:

إلهام الكردوسي
11:44 ص | الخميس 04 يناير 2024
دار الكتب

دار الكتب

تنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان «العلاقات المصرية الروسية في ثمانين عاما»، في دار الكتب والوثائق.

بدء العلاقات الدبلوماسية 

تأتي الندوة في إطار احتفال مركز تاريخ مصر المعاصر، التابع للدار، بمرور ثمانين عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

تبدأ الجلسة الأولى في تمام العاشرة صباحا برئاسة الدكتور أشرف مؤنس، ويتحدث فيها كل من: الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، ويتناول موضوع مصر – روسيا: علاقات ثقافية بين المد والجذر، بينما يتناول الدكتور وليد خليل، أستاذ بكلية الآثار-جامعة الفيوم، موضوع التعاون الثقافي والعلمي بين الجامعات والمتاحف المصرية والروسية.

ويتحدث في الجلسة الثانية كل من: عبد الله السعدني، باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر، ويتناول موضوع  استراتيجية العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي خلال الفترة (1952 – 1973).

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي