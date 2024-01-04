توزيع لحوم على 350 مستفيدا بـ3 كنائس بمناسبة عيد الميلاد في المنيا

واصلت جمعية الأورمان توزيع اللحوم على الكنائس بمناسبة عيد الميلاد في محافظة المنيا، في إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدعم الطوائف الدينية المختلفة خلال هذه الفترة المباركة.

توزيع لحوم على 350 مستفيدا بـ3 كنائس

وشمل اليوم الثاني من التوزيع 3 كنائس في محافظة المنيا، وهي: «كنيسة الملاك ميخائيل بقرية تنده مركز ملوي كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية مرزوق مركز مطاي كنيسة الرسولية بقرية عاصم مركز المنيا.

وقال ضياء أنور مدير جمعية الأورمان في المنيا، إنّ إجمالي عدد المستفيدين من التوزيع 350 مستفيدًا، بإجمالي وزن 700 كيلو جرام.

إبراز روح التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع

وحضر التوزيع ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في المنيا والمهندس عادل عبدالوهاب، رئيس الوحدة المحلية، والقس ديمتريس، والقس نادي، والقمص منسي جرجس، وكهنة الكنائس.

وأشاد المستفيدون من التوزيع بالجهود المبذولة من وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس روح التسامح والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.