«التضامن» توجه نصائح مهمة بشأن مرحلة ما قبل السفر لأداء مناسك الحج

كشف الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، عن تفاصيل ما جاء في دليل الحجاج بشأن مرحلة ما قبل السفر لأداء مناسك الحج لـ«الوطن».

أولا: تجهيز مستندات السفر

1- استيفاء المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة الحج وفقا لما جرى الإبلاغ به من الجهة الإدارية، وهي جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ السفر، وصورة بطاقة الرقم القومي، و12 صورة شخصية خلفية بيضاء، وفيش جنائي مميكن مقدم للحج، وشهادة طبية معتمدة من أي جهة رسمية، وشهادة صحية من أي مكتب صحة.

2- التوقيع على عقد الحج

الاطلاع والتوقيع على العقد المبرم مع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، الذي يوضح كل الحقوق والالتزامات خلال رحلة الحج.

3- سداد مبلغ الاشتراك في الأوقات المحددة

تسليم الأوراق المطلوبة، وسداد مبلغ الاشتراك في البنك بالرقم القومي في الأوقات المحددة والمعلنة من المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

ثانياً التواصل مع مشرف الرحلة والمجموعة

1- الاتصال الهاتفي المباشر مع مشرف المجموعة، للتنسيق حول موعد الندوات واللقاءات الخاصة بالتوعية لبرنامج رحلة الحج.

2- الحضور الشخصي لندوات التوعية من خلال المديرية المختصة، ومشرف المجموعة للتعارف على المشرف ومجموعة الحجاج وبرنامج الرحلة.

3- الانضمام لجروب «واتس آب»، والذي جرى إنشائه بمعرفة المشرف الخاص به، لمعرفة كل جديد أولاً بأول، ولسهولة التواصل مع المشرف وأفراد المجموعة، مع ضرورة إضافة أحد أفراد العائلة على الجروب.

4- التعرف على حجاج المجموعة، والحرص على الاستفسار عن أي تساؤل يخص برنامج رحلة الحج، وإبلاغ المشرف بأي تفاصيل مرضية تخص الحجيج، لما في ذلك من تأثير إيجابي، للحد من حدوث أي مشاكل أو عقبات خلال رحلة الحج.