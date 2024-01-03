توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة على المواطنين في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «خفض الأسعار»، والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ قوافل تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه

وفى هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمركزي (مطاي – سمالوط)، عن طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للكرتونة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) بمنافذ بيع أحياء شمال وجنوب بمدينة مطاي، كما تم توزيع 10,280 كرتونة مواد غذائية مدعمة من وزارة التضامن الاجتماعي بقري مركز سمالوط، وذلك ضمن مبادرة «خفض الأسعار»، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

توزيع السكر بأسعار مخفضة للمواطنين

وفي مركز العدوة، تابعت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية «خفض الأسعار»، حيث تم توزيع السكر بأسعار مخفضة للمواطنين والمرور على منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها، كما تم التنسيق مع الجزارين لفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.

وفى مركز بني مزار، قامت الوحدة المحلية بطرح وتوزيع مواد غذائية مدعمة بمنافذ قرى (أبو جرج -بني علي - صندفا - شلقام)، ضمن مبادرة «خفض الأسعار»، حيث تضم الكرتونة (أرز - مكرونة - شاي - ملح)، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

كما تواصل الوحدات المحلية تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية او التلاعب بأسعارها، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.