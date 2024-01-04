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«البحوث الفلكية»: ذروة زخة الرباعيات تصل إلى 40 شهابا في الساعة

كتب:

شريف سليمان
12:14 م | الخميس 04 يناير 2024
الشهب

الشهب

تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن شهب الرباعيات، موضحًا: «الشهب هي الغبار الكوني الناتج عن الأجرام السماوية الموجودة في الكون، فعندما تقترب هذه الأجرام من الأرض، يدخل الغبار إلى الغلاف الجوي في صورة أجسام لامعة، وهي الشهب، وكلما زادت إضاءة السماء قلت فرصة رؤية الشهب أو زخات الشهب».

الشهب هي الغبار الكوني الناتج عن الأجرام السماوية

وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «هذه الشهب إما تكون فردية أو بأعداد جماعية، أو زخات مثل زخات المطر، عندما يكون عددها كبيرا».

ذروة الشهب جاءت بواقع 40 شهابا في الساعة

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: «تسمى كل زخة شهب، نسبة إلى الكويكب القادمة منه، مثل الجوزاء والرباعيات والأسديات، وكانت ذروة شهب الرباعيات أمس واليوم، بواقع 40 شهابا في الساعة، وهذا العدد ليس قليلا، حيث تخترق أجسام مضيئة ولامعة الغلاف الجوي للأرض وتنطفئ قبل وصولها إلى الأرض، وبالتالي، فإنه لا مشكلات منها، ولا تسبب أي حرائق أو أضرار، أو أي تأثير سلبي على الحياة في الأرض».

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