«البحوث الفلكية» يكشف موعد ظهور أول زخات الشهب في العام الجديد

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن كوكب الأرض على موعد مع أول زخات الشهب للعام الجديد يومي 2 و3 من شهر يناير المقبل 2022، موضحاً أن الأرض ستشهد ذروة زخات شهب الرباعيات التي تنشط في الفترة من 12 ديسمبر إلى 12 يناير، وتصل إلى الذروة في ليلة 3 يناير.

زخات الشهب تنشأ بشكل متكرر سنويا

وأضاف المعهد في بيان له، أنه خلال هذه الفترة ستكون هناك فرصة لرؤية الشهب الرباعية عندما يكون مصدرها فوق الأفق وتبدو وكأنها تنطلق من كوكبة Bootes، مؤكداً أن زخات الشهب تنشأ بشكل متكرر سنوياً عندما تمر الأرض فى مدارها حول الشمس بحطام مذنب أو نيزك أو كويكب الذي يتبعه دخول كميات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر، وتظهر لسكان الأرض على شكل خطوط مضيئة بالسماء.

وأوضح أن مصدر شهب الرباعيات جرى تحديده في 2003، بأنها تصدر من الكويكب 2003 EH1 الذي يدور حول الشمس في 2020 يوما وهو ما يعادل 5.53 سنة، وتتشابه كل من زخات شهب الرباعيات وزخات شهب التوأميات في أن مصدر كل منهما كويكب «جسم صخري» وليس مذنبًا جليديًا كما هو الحال في الكثير من زخات الشهب الأخرى.

تزايد فرص رؤية أعداد كبيرة من النيازك في القاهرة

ونوه إلى أنه في القاهرة لن تكون الزخات مرئية قبل الساعة 23:31 تقريبًا، حيث يرتفع مصدر الزخات فوق الأفق الشرقي وتظل الزخات بعد ذلك نشطة حتى طلوع الفجر، وما يميز زخات شهب الرباعيات هذا العام أنه في هذا التوقيت وبسبب دوران الأرض سوف تكون محافظة القاهرة في وضع مثالي وفي الاتجاه المواجهة للنيازك القادمة، ما يزيد من فرص رؤية أعداد كبيرة منها.

وأكد أن غياب القمر يساعد على رؤية النيازك في هذا التوقيت، وستكون الإضاءة 3% فقط، ويشرق مع شروق الشمس، ويغرب بغروبها على ظلام السماء وخلوها من أي إضاءة قد تحول دون رؤية العدد الأكبر من النيازك، وسوف تساعد كل هذه الظروف المثالية على تمييز العدد الأكبر من النيازك هذا العام، على خلاف أوقات أخرى كثيرة.