رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب:

مريم شريف
11:51 ص | الخميس 04 يناير 2024
البابا تواضروس يستقبل رئيس الوزراء للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يستقبل رئيس الوزراء للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، البابا  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، للتهنية بعيد الميلاد المجيد. 

رئيس مجلس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد 

و قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، معربًا عن خالص أمنياته لجميع المصريين بدوام الاستقرار والتقدم، مشيرًا إلى تقديره لمواقف البابا الدائمة وجهوده المستمرة من أجل وحدة وتماسك المصريين خاصة وقت التحديات والأزمات.

البابا توضراوس يستقبل رئيس الوزراء في المقر الباباوي بالقاهرة

وأكد البابا تواضروس خلال لقائه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر التي زارتها العائلة المقدسة ستظل محفوظة بتلك البركة، وأنها رغم كل التحديات والأزمات، لدينا ثقة بأن يد الله ترعى مصر.

وشكر قداسة البابا سيادته على مجيئه وتهنئته بالعيد، مؤكدًا أن مصر التي زارتها العائلة المقدسة ستظل محفوظة بتلك البركة، وأنها رغم كل التحديات والأزمات، لدينا ثقة بأن يد الله ترعى مصر.

 

اقرأ المزيد:

مدبولي في الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد: أعاده الله على مصر بالخير

رئيس الوزراء يتوجه إلى مقر الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

رئيس «الشيوخ» يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد
بقلم مريم شريف