رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، البابا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، للتهنية بعيد الميلاد المجيد.

رئيس مجلس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

و قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، معربًا عن خالص أمنياته لجميع المصريين بدوام الاستقرار والتقدم، مشيرًا إلى تقديره لمواقف البابا الدائمة وجهوده المستمرة من أجل وحدة وتماسك المصريين خاصة وقت التحديات والأزمات.

البابا توضراوس يستقبل رئيس الوزراء في المقر الباباوي بالقاهرة

وأكد البابا تواضروس خلال لقائه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر التي زارتها العائلة المقدسة ستظل محفوظة بتلك البركة، وأنها رغم كل التحديات والأزمات، لدينا ثقة بأن يد الله ترعى مصر.

وشكر قداسة البابا سيادته على مجيئه وتهنئته بالعيد، مؤكدًا أن مصر التي زارتها العائلة المقدسة ستظل محفوظة بتلك البركة، وأنها رغم كل التحديات والأزمات، لدينا ثقة بأن يد الله ترعى مصر.