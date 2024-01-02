معرض فني لرحلة العائلة المقدسة في دار الأوبرا الخميس

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعرض الفني بعنوان العائلة المقدسة 2024، يوم الخميس المقبل 4 يناير في السابعة مساء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات البرنامج الفني المعد بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد برعاية وزارة الثقافة.

31 فنانا تشكيليا في معرض العائلة المقدسة

ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 31 فنانا تشكيليا من المؤثرين في الحركة الفنية والمهتمين بالفن القبطي في مصر، يتم تكريمهم عقب الافتتاح.

رحلة العائلة المقدسة في معرض فني

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية توثق رحلة العائلة المقدسة من بيت لحم بفلسطين وحتى وصولها إلى مصر، وما حملته إلى العالم من رسالة سلام ومحبة وأمان.

وتتنوع الأعمال ما بين البورتريهات التي تعتمد على تقنية الظل والضوء باستخدام الأقلام الرصاص، واللوحات والاسكتشات الفنية المرسومة بألوان الأكريليك، والزيتية، والأخرى المصممة باستخدام النسيج وقشور الخشب، وغيرها من الخامات والأساليب الفنية التي يشتهر بها الفن القبطي.

ومن المقرر، أن يستمر المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني حتى التاسع من يناير الحالي، لإتاحة الفرصة للجمهور من محبي وهواة الفن التشكيلي لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى والأفكار حول تلك التجربة الثرية التي توثق مسار العائلة من خلال الفن القبطي العريق المعروف بتنوع سماته وخصائصه، وتعكس الهوية المصرية والإنسانية.

والمعروف أن منظمة اليونسكو أدرجت الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة إلى مصر على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي عام 2022، لتوثيق مسارها وأهم محطاتها، نظرا لما تحظى به من أهمية كبرى من الناحية الدينية والأثرية والتاريخية.