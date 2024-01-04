محافظ بورسعيد: تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالديوان العام

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، فعاليات ندوة «الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحليل التكلفة المالية»، بقاعة اللواء مصطفى كامل بالديوان العام، في إطار الدورات التدريبية المكثفة للعاملين بالديوان العام والأحياء، لتنمية مهاراتهم العملية وتطوير مستوى الأداء.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والمهندس شكري حسين استشاري التطوير المؤسسي لإدارة المخلفات الصلبة، والمحاضر الدكتور عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، وإدارة المخلفات بالمحافظة.

ٱليات إقامة المدافن الصحية

وعرضت الندوة، آليات إقامة المدافن الصحية في المحافظات واشتراطاتها، وكيفية سير العمل داخل المصانع المسؤولة عن المخلفات الصلبة بالشكل الذي يحقق تعظيم الاستفادة من إدارة المخلفات الصلبة، ويحقق الربح المناسب للمستثمر الجاد.

تطوير أسلوب العمل

ومن جهته، أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالندوة ومحاورها، مؤكدًا حرصه على توفير العديد من الدورات والندوات التثقيفية للعاملين بالديوان العام والأحياء، لتطوير أسلوب العمل والأداء، وتنمية مهاراتهم العملية، متطرقًا للحديث عن تجربة المحافظة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، قائلًا إنّ بورسعيد من المحافظات المميزة في إدارة المخلفات الصلبة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا الى أنّ التطورات التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا، ساهمت في جذب العديد من المستثمرين، لإقامة المشروعات الصناعية العملاقة التي كان منها إقامة مجمعات لإدارة المخلفات والاستفادة منها.