ما هي المدافن الصحية الآمنة؟.. وجّهت «البيئة» بإنشائها للتخلص من المخلفات الصلبة

تعمل الدولة المصرية على إنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص من المخلفات الصلبة، وحسب ما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جرى إنشاء 18 مدفنًا صحيًا آمنًا جديدًا، ورفع 1.4 مليون طن مخلفات، وخلال السطور التالية نوضح ماذا يعني «المدفن الصحي الآمن».

اختيار الموقع الجغرافي

وقالت الدكتورة إلهام رفعت، المتحدث الإقليمي لاتفاقية بازل وخبير في المخلفات الصلبة، إنّ مصطلح «المدفن الصحي الآمن» هو عبارة عن مشروع لدفن المخلفات بعد اختيار الموقع الجغرافي المناسب وفق معايير محددة.

شكل المدفن الصحي الآمن

وأضافت رفعت لـ«الوطن»، أنّ المدفن الصحي الآمن يصمم بشكل هندسي ومواصفات مفصلة، ويتم تشغيله وغلقه وفق خطط محددة وﻳﻮﺿﻊ ﻏﺮض اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﻌﺪ غلقه ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻤﻴم، مشيرة إلى أنّ «المدفن الخاص بالمخلفات الصلبة أو الخطرة يكون بمواصفات خاصة مختلفة عن مدافن القمامة التي يمكن استغلالها في عمل ملاعب بعد دفن المخلفات وتأمينها».

وتابعت رفعت، أنّ المخلفات الصلبة الناتجة عن المصانع والصناعات الضارة التي يتم دفنها في المدافن الصحية الآمنة، لا يمكن استغلالها مثل مدافن مخلفات القمامة، ويكون هناك متابعة يومية عليها حتى بعد الغلق كي لا يحدث انفجار.

وأشارت إلى أنّ المدفن عبارة عن حفرة أسمنتية بسُمك كبير تكون عبارة عن خلايا ويتم عمل متابعة للغازات التي تخرج منها، مشيرة إلى أنّ تكلفة المدافن الصحية الآمنة تكون مُكلفة للغاية.