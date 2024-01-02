حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتطهير الترع في الدقهلية

شن رؤساء مجالس المدن والمراكز حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة وتطهير أماكن تجمعات القمامة، إضافة إلى كنس الشوارع ورفع كفاءة الطرق والحدائق، وتهذيب الأشجار ورفع الناتج منها ونقلها بواسطة سيارات كبيرة إلى مصانع التدوير.

وأكد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، في بيان، شن حملات مكثفة في أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة منذ فجر اليوم، حيث تم استهداف الوحدة المحلية بصهرجت الصغرى، من خلال حملة نظافة مكثفة رفعت 80 طنا.

كما استهدفت الحملة عددا من مناطق القرية، وتم رفع تجمعات القمامة وإزالة الأتربة وتنظيف الطرق.

النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

وفي نفس السياق، أكد اللواء عادل توفيق، رئيس مجلس مدينة شربين، أن الهدف من حملات النظافة هو النهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لإحداث تحسن مستمر في مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطن، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والشكل الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعيه داخل المدن والأحياء، حيث تم رفع 1000 طن من المخلفات، وجرى المرور صباح اليوم على المقلب الوسيط بقرية كفر الحاج شربيني، وأماكن تجمع القمامة، للتأكد من توريد القمامة والمخلفات الصلبة.

تطهير جانبي الترع

كما تابع متولي عبد العال، رئيس مركز بني عبيد، حملات النظافة، حيث تم رفع ناتج التطهير المتواجد على طول وجانبي أحد ترع الري المتفرعة من بحر الزوات، وناتج التطهير المتواجد أمام سنترال بنى عبيد، موجها بتشكيل لجنة من مسؤولي الري والصرف والتفتيش والمتابعة وإدارة المخلفات الصلبة والبيئة للمرور الميداني على الطبيعة لحصر كل الطرق الموازية لترع الري والمصارف المتواجد عليها ناتج التطهير، للعمل على رفعه ونقله إلى مقالب القمامة العمومية لسهولة حركة سير المارة على تلك الطرق.