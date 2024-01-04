«التضامن» تستقبل طلبات التقديم لمشرفي الجمعيات الأهلية في حج 2024

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقديم لمشرفي الجمعيات الأهلية في حج 2024، وذلك عبر البوابة الإلكترونية، حتى 16 يناير الجاري، ويجرى بعدها فرز الطلبات وتحديد موعد القرعة للاختيار من بين المتقدمين.

التقديم لمشرفي الجمعيات الأهلية في حج 2024

وتتضمن الاشتراطات للراغبين في التقديم لمشرفي الجمعيات الأهلية في حج 2024 التي يجب أن يتمتع بها كل متقدم، الآتي:

**يجب على المشرف أن يتعامل مع البعثة، وفقًا للمهام المُكلف بها، وتتمثل في تدريب المشرفين أو الحجاج.

** تخصص الوزارة مشرف لكل 45 حاجا.

حج الجمعيات الأهلية 2024

** يشترط ألا يكون المشرف قد سبق مشاركته في البعثة الإشرافية لـ3 مرات متتالية.

**التمتع بالثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لتلك المهمة.

** تقديم شهادة طبية من أحد المستفيات الجامعية أو الحكومية، تؤكد لياقة صحية وبدنية وقدرته على تنفيذ المهام.

** توفير دليل للحجاج يتضمن جميع الإجراءات ويجيد القرأة والكتابة.

** القدرة على الإرشاد لجميع الحجاج.