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المؤسسة القومية للحج والعمرة تنظم 10 آلاف رحلة لأعضاء الجمعيات الأهلية

كتب:

بسمة عبدالستار
09:18 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
الحج- صورة أرشيفية

الحج- صورة أرشيفية

تنظم المؤسسة القومية للحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، العديد من فرص الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية، وذلك من إجمالي عدد الفرص التي يتمّ تخصيصها لمصر.

تبلغ عدد فرص الحج التي تنظمها المؤسسة القومية للحج والعمرة لأعضاء الجمعيات الأهلية هذا العام 10 آلاف فرصة، وذلك من إجمالي 25 ألف فرصة مخصصة لمصر.

استقبال طلبات الإشراف على موسم الحج

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، استقبال طلبات الإشراف على موسم الحج لهذا العام، من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، ويستمر التقديم حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

تخصيص 7 آلاف و500 تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد خصصت 7 آلاف و500 تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية خلال هذا العام، وذلك بعد أن تجاوز عدد المتقدمين 23 ألفًا و400، وأُجريت القرعة الإلكترونية بإشراف من وزارة الداخلية، لاختيار الـ7 آلاف و500 حاج من المتقدمين لأداء الفريضة لهذا العام.

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رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة السويس
بقلم بسمة عبدالستار