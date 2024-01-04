اليوم.. آخر موعد للتقديم في الحج السياحي

أعلنت مصادر في وزارة السياحة والآثار أن آخر موعد للتقديم في الحج السياحي سيكون اليوم، وفقا للخريطة الزمنية المحددة، وذلك بعد استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الفوز بالحج السياحي، والذي استمر لفترة زمنية أكثر من شهر، موضحة أن غالبية الطلبات التي تلقتها شركات السياحة بمختلف المحالفظات كانت مخصصة لبرامج الحج الاقتصادية «طيران وبري».

آخر موعد للتقديم في الحج السياحي

وأشار المصادر في وزارة السياحة خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن يوم 6 يناير سيجرى خلاله إجراء القرعة الإلكترونية على المتقدمين، موضحة أن هناك 23 ألف مكان مخصص لقرعة الحج السياحي.

وأوضحت أنه حال الفوز بالقرعة من قبل المواطنين يجب عليهم تسديد بقية القيمة لبرامج الحج، والتي جرى الحجز عليها، أما بالنسة لغير الفائزين تسترد قيمة مبالغ جدية الحجز.

وتابعت: «هناك تنسيق تام بين الوزارة والشركات السياحية بضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ومراعاة عدم المخالفة للبروتوكولات الموقعة في هذا الشأن، وتذليل العقبات أمام المواطنين».