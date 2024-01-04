العراق يحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية الهجوم على قادة الحشد الشعبي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الحكومة العراقية ذكرت في بيان لها، أنّ طائرة مسيرة استهدفت أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد، وأنّ استهداف مقر الحشد الشعبي تصعيد خطير وبعيد عن نص تفويض التحالف الدولي في العراق.

وأكدت الحكومة العراقية في بيان عنها، أنّ استهداف أحد المقار الأمنية في العاصمة بغداد يمثل اعتداء سافرا وتعديا صارخا على سيادة العراق وأمنه، وأنّنا نحمل قوات التحالف الدولي مسؤولية الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة.