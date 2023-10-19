برلماني: دعوة الحشد الشعبي أمام النصب التذكاري رسالة رفض لاعتداءات إسرائيل

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدفاع في كل ما يتخذه من قول أو فعل أو إجراءات، للمحافظة على الأراضي المصرية والحقوق الفلسطينية.

الجلسة الطارئة لمجلس النواب النواب

وأوضح في بيان صحفي أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب، تنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية، عملا بالفقرة الأخيرة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، كماستشهد تفويضا شاملا للرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

دعوة لحشد شعبي غدا أمام نصب الجندي المجهول

وأكد أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني الشعب المصري لحشد شعبي غدا الجمعة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، خير دليل على الرفض الحاسم لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها‫.‬

الشعب بكافة أطيافه يؤيد الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي

وأشار إلى أن الشعب المصري بكل أطيافه يؤيد الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري، ما يمثل رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقف سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينين

وأضاف أن موقف مصر تاريخي وثابت من دعم القضية الفلسطينية، والشعب المصري لن يألوا أي جهدا فى حصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن الأفعال الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال تخطت المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينين.