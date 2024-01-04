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محمد دحلان: ما جرى في 7 أكتوبر نتيجة وليس هدفا عاما

كتب:

شريف سليمان
01:32 م | الخميس 04 يناير 2024
محمد دحلان

محمد دحلان

قال القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تقتل الأبرياء، وبالتالي لا يوفر أي فرصة لاغتيال معنوي للجهاد أو حماس.

وأضاف دحلان، خلال حواره مع الإعلامي طوني خليفة مقدم برنامج «توتر عالي»، عبر قناة ومنصة «المشهد»: «قابلت قادة حماس في مصر وعلى رأسهم يحي السنوار واتفقنا على أننا هنستفيد من تجارب الماضي».

وتابع القيادي الفلسطيني السابق: «لازم نكون عارفين إن في طريقك للانتقام لازم تحفر قبرين قبر لعدوك وقبر لنفسك، وما جرى في أكتوبر نتيجة وليس هدفًا عامًا».

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بقلم شريف سليمان