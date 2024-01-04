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مصدر عراقي: استهداف مقر الحشد الشعبي بطائرات أمريكية انطلقت من قاعدة التاجي

كتب:

هانى حسن
01:47 م | الخميس 04 يناير 2024
جانب من أحداث قصف مقر للحشد الشعبي شرق بغداد

جانب من أحداث قصف مقر للحشد الشعبي شرق بغداد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ مصدر أمني عراقي أعلن أنّ الطائرات الأمريكية التي استهدفت مقر الحشد الشعبي، انطلقت من قاعدة التاجي الجوية شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت وسائل الإعلام العراقية، ارتفاع حصيلة القصف على مقر للحشد الشعبي شرق بغداد، إلى 4 قتلى و11 مصابا.

وحلق الطيران في سماء العاصمة العراقية بغداد بعد قصف مقر الحشد الشعبي، وأوضحت مصادر في الشرطة العراقية، أنّ غارة بطائرة مسيرة، استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد. 

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بقلم هانى حسن