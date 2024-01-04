تشكيل هيئة مكتب اتحاد عمال العاصمة الإدارية: هدفنا تحقيق طموحات الأعضاء

عقد اتحاد عمال العاصمة الإدارية، برئاسة عايدة محي الدين اجتماعة الأول، لوضع تشكيل هيئة مكتب اتحاد العاصمة الإدارية الجديد، ووضع خطة عمل طويلة المدى وخطة قصيرة المدى لتنفيذها علي أرض الواقع، تحت رعاية محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

اتحاد عمال العاصمة الادارية

وتناول الاجتماع عدد من المقترحات، والمناقشات حول دور الاتحاد، بالإضافة الي عرض خطة العمل طويلة المدى وقصيرة المدى، التي يتم العمل عليها خلال الأيام المقبلة، وتنفيذها لتحقيق أقصى طموحات العمال.

تشكيل هيئة مكتب اتحاد عمال العاصمة الإدارية

وأكدت عايدة محي الدين، رئيس اتحاد العاصمة الادارية الجديد خلال أولى اجتماعتها لرئاسة اتحاد العاصمة الادارية الجديد، على ضرورة العمل وبذل المزيد من الجهد لرفع شأن هذا الكيان العمالي الحديث والتواصل الدائم مع القاعدة العمالية، وضرورة التكاتف والعمل بيد واحدة لإبراز قيمة العمل الجماعي.

واختتم الاجتماع بتشكيل هيئة مكتب اتحاد العاصمة الادارية الجديد لتسهيل سير العمل داخل الاتحاد، والعمل علي أرض الواقع.

وجاء تشكيل المكتب كالأتى عايدة محى الدين ابو بكر رئيسا فكري محمد سامى البستاوى، رشا عبد الفتاح متولى حسين، احمد حسن صالح الجوهري، ايهاب وفيق فهمى رزق، كرم بركات معبد عابد، كريم حسين محمد عبد الباقي، نبيل سيد محمد ابو العلا، سارة نصر الدين احمد متولى عامر،مي مصطفى ابراهيم عبد الصمد