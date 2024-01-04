«القاهرة الإخبارية»: غليان بالضفة الغربية بسبب استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله بالضفة الغربية، إن هناك حالة من الغليان في مختلف محافظات ومدن الضفة، بسبب الاقتحامات والاستفزازات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعصابات المستعمرين، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيمي «طولكرم» و«نور شمس» مجدداً خلال الساعات الماضية، وفرضت حظراً للتجوال على الفلسطينيين، كما يتم سماع دوي انفجارات، وسط أنباء عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان الفلسطينيين، في مخيم «نور شمس».

وتابعت «السلامين» أن قوات الاحتلال تتعمد تدمير البنية التحتية، وإعاقة تحركات مركبات الإسعاف، موضحة أن الهلال الأحمر قال إن هناك أكثر من 17 حالة تم التعامل معها، وبعض الحالات يصعب الوصول إليها.