رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«القاهرة الإخبارية»: غليان بالضفة الغربية بسبب استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

هانى حسن
03:54 م | الخميس 04 يناير 2024
ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله

ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله بالضفة الغربية، إن هناك حالة من الغليان في مختلف محافظات ومدن الضفة، بسبب الاقتحامات والاستفزازات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعصابات المستعمرين، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيمي «طولكرم» و«نور شمس» مجدداً خلال الساعات الماضية، وفرضت حظراً للتجوال على الفلسطينيين، كما يتم سماع دوي انفجارات، وسط أنباء عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان الفلسطينيين، في مخيم «نور شمس».

وتابعت «السلامين» أن قوات الاحتلال تتعمد تدمير البنية التحتية، وإعاقة تحركات مركبات الإسعاف، موضحة أن الهلال الأحمر قال إن هناك أكثر من 17 حالة تم التعامل معها، وبعض الحالات يصعب الوصول إليها.

اقرأ المزيد:

«شؤون الأسرى»: إسرائيل تعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية

إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا باغتيال صالح العاروري

القوى الوطنية في الضفة الغربية تعلن الإضراب والنفير العام غدا حدادا على صالح العاروري

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة مداهمات في قلقيلية شمالي الضفة الغربية

عام 2023 الأكثر دموية في الضفة الغربية.. «الاحتلال الإسرائيلي» يستبيح الدم والممتلكات
بقلم هانى حسن