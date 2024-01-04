مراسل «القاهرة الإخبارية» باليمن: «الحوثيون» يواصلون تهديد الملاحة بالبحر الأحمر

قال إياد الموسمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في اليمن، إن الأوضاع في مضيق «باب المندب»، بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، تشهد توترات متزايدة منذ نوفمبر الماضي، حيث تواصل جماعة «الحوثيين» هجماتها على السفن التجارية، سواء التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو المتجهة إليها، مما دفع العديد من شركات الشحن الدولية إلى تجنب الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف «الموسمي»، خلال رسالة على الهواء، أنه قبل يومين كان هناك حادثة إطلاق صاروخين باليستيين، أطلقهما «الحوثيون» من محافظة تعز، باتجاه سفينة كانت تمر عبر باب المندب، مشيراً إلى أن البيانات أكدت أنها لم تصب السفينة، لكن الصواريخ سقطت على مقربة منها، وهذا ما يؤكد أن الجماعة اليمنية، المدعومة من إيران، مستمرة في تهديد حركة الملاحة، تحت ذريعة دعم القضية الفلسطينية.

وتابع أن هناك 24 حادثة اعتداء أو هجمة على السفن، تنوعت ما بين صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، إلا أن الحادثة الأخيرة عبارة عن إطلاق صواريخ، ولم تقترب الزوارق من السفن، موضحاً أن ذلك تم بعد الحادثة الأخيرة، التي أودت بحياة 10 من العناصر الحوثية في البحر الأحمر، مما يدل أنهم ربما غيروا استراتيجيتهم في مهاجمة السفن، عن طريق إطلاق الصواريخ عليها، بدلاً من مهاجمتها بالزوارق الحربية، لتجنب أي مصادمات مع السفن الحربية التابعة للدول الأخرى، التي تعمل على تأمين الملاحة في البحر الأحمر.