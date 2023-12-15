تفاصيل تعرض سفينة شحن بلغارية لحادث أمني قرب سواحل اليمن

صعد مجهولون، على متن ناقلة بضائع تحمل اسم «ذي روين»، مملوكة لشركة بلغارية أثناء إبحارها في بحر العرب قبالة سواحل اليمن، ونشرت وسائل إعلام، تفاصيل الحادث الذي يأتي في ظل التوترات التي تشهدا المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي على خلفية عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وما صاحبها من إعلان جماعة أنصار الله «الحوثيون» في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، باستهداف جميع السفن التي تحمل علم الاحتلال، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وقالت شركة «نافيبلجار» للشحن البحري، إن السفينة «ذي روين» المملوكة لها تعرضت لحادث أمني على بعد 380 ميلا بحريا شرق جزيرة سقطرى اليمنية، مضيفة في بيان، إن طاقم السفينة مكون من 18 فردا.

وتزن السفينة 42 ألفا و300 طن، ويبلغ طولها 185 مترًا، وغادرت كوريا الجنوبية وتوقفت في سنغافورة في 4 ديسمبر، متوجهة إلى بتركيا، فيما قالت تقارير إعلامية من بلغاريا إن الطاقم بينهم بلغاريان وميانمار.

وقوع الحادث في منطقة لم تشهد هجمات قرصنة

وكان رئيس شركة «نافيبلجار» للشحن البحري، ألكسندر كالتشيف، قال في وقت سابق، لوسائل إعلام محلية إن الاتصال بسفينة «ذي روين» فقد في منطقة لم تشهد سابقا هجمات قرصنة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت شركة «نافيبلجار» للشحن البحري، إلى أن الأولوية، هي ضمان سلامة الطاقم المتعدد الجنسيات، وأضافت الشركة البلغارية، أنها تعمل مع السلطات الدولية المختصة.

تحذير للسفن بعبور المنطقة بحذر

وفي تحذير، نصحت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، السفن بالعبور بحذر وإبلاغ الوكالة عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى تلقيها تلقت تقريرا عن نداء استغاثة من سفينة صعد على متنها مجهولون حوالي 700 ميل بحري شرق بوصاصو أكبر مدن الصومال.

وقالت «يو كيه إم تي أو»، إنها تحقق في حادث وقع في بحر العرب جنوب اليمن وشرق الصومال، فيما أشارت الشركة البريطانية لإدارة المخاطر البحرية «أمبري» في تحديث أمني، إلى أن ناقلة البضائع التي ترفع علم مالطا قد صعد على متنها مجهولون، مشيرة إلى أن سفينة صيد ترفع العلم الإيراني كانت تبحر في وقت سابق قبالة شواطئ الصومال أغلقت جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها قبل 6 ساعات من وقوع الحادث قرب المكان الذي تعرضت فيه ناقلة البضائع للحادثة.