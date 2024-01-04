طلبات إحاطة في «النواب» بشأن النقل والمواصلات وإنشاء محطة مترو جديدة

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد إبراهيم الأول بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات وتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الذي تم إقراره بالجلسة العامة للمجلس بتنفيذ وإنشاء محطة مترو جديدة بين محطتي المرج وعزبة النخل، وأيضا طلب الإحاطة الثاني بشأن الحاجة الضرورية لتحويل محطة عزبة النخل إلى محطة علوية لتفادى التكدس والازدحام الذي تسببه المحطة.

وقال النائب أحمد علي مقدم طلب الإحاطة، إن محطتي المرج وعزبة النخل بهما كثافة سكانية عالية وتزاحم على أرصفة المحطة وقد جرت المعاينة على الطبيعة والموافقة واستحداث محطة مترو جديدة تكون مكان كوبري الزلاقة المعروف بكوبري الشيخ منصور ولم يتم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات التي تم مناقشة طلب الإحاطة فيها بنفس الشأن.

مشروع تطوير الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة

ومن جانبه، قال إبراهيم بخيت، نائب رئيس هيئة الأنفاق، إنه تم الانتهاء من كل أعمال الطرح لمشروع تطوير الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وسيتم الترسية خلال الشهر الجاري، على الشركه المنفذة وسيستمر العمل نحو 63 شهرا وسيبدأ من مارس المقبل، وستكون محطة عزبة النخل أولوية أولى في التنفيذ.

وفي السياق ذاته أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة ستولي هذا المشروع اهتماما خاصا من خلال المتابعة المستمرة مع وزير النقل والمواصلات وتقديم كل أوجه الدعم التي تضمن تنفيذ المشروع بكفاءة عالية، في أسرع وقت، وذلك لتوفير أفضل للمواطن المصرى، في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي يمر بها هذا الخط، وأيضا لتقديم خدمة نقل مميزة للمواطن المصري.

الانتهاء من كل أعمال الطرح

وقال النائب أحمد علي مقدم طلب الإحاطة، إن محطتي المرج وعزبة النخل بهما كثافة سكانية عالية وتزاحم على أرصفة المحطة وقد تمت المعاينة على الطبيعة والموافقة واستحداث محطة مترو جديدة تكون مكان كوبري الزلاقة المعروف بكوبري الشيخ منصور ولم يتم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات التي تم مناقشة طلب الإحاطة فيها بنفس الشأن.

ومن جانبه قال إبراهيم بخيت، نائب رئيس هيئة الأنفاق، إنه تم الانتهاء من كل أعمال الطرح وسيتم الترسية خلال الشهر الجاري، على الشركه المنفذة وسيستمر العمل نحو 63 شهرا، باعتبار أنها أقصر مدة لضمان استمرار تشغيل الخط، وسيبدأ من مارس المقبل وستكون محطة عزبة النخل أولوية أولى في التنفيذ.

وفي السياق ذاته، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة ستتابع الموضوع مع وزارة النقل، وذلك لأهمية المحطة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن في منطقة ذات كثافه سكانية عالية، وأيضا لتقديم خدمة نقل مميزة للمواطن المصري.