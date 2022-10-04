مترو الأنفاق: تأخير حركة الخط الأول 10 دقائق بسبب تعليق أبواب قطار

شهد الخط الأول لمترو الأنفاق «المرج الجديدة - حلوان»، زحاما شديدا صباح اليوم، بسبب تعليق بعض الركاب إغلاق أبواب إحدى القطارات، ما تسبب في تأخير الحركة لنحو 10 دقائق، وعادت الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

فرق الصيانة وطوارئ على أرصفة المحطات

وأعلن مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، نشر فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة، لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة وإصلاحها فورا، لعدم تأخير حركة القطارات، مشيرا إلى أنّ جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم، تزامنا مع رابع أيام العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات.

الدفع بـ8 قطارات إضافية وقت الذروة الصباحية

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّه تم الدفع بـ8 قطارات إضافية بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، بسبب الذروة الصباحة، ومواجهة زحام الركاب، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنّ جميع القطارات معقمة تماما ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب.