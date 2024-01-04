رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإشعال الوضع بالضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المخيمات لإشعال الوضع بالضفة الغربية، ويعمل على تدمير بنيتها التحتية، وجعلها غير قابلة للحياة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل منذ قليل.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، في تصريحاته مساء اليوم الخميس، الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نحو إدخال المواد الإغاثية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.