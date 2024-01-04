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رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإشعال الوضع بالضفة الغربية

كتب:

منتصر سليمان
08:06 م | الخميس 04 يناير 2024
الضفة الغربية تشهد استفزازات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي

الضفة الغربية تشهد استفزازات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المخيمات لإشعال الوضع بالضفة الغربية، ويعمل على تدمير بنيتها التحتية، وجعلها غير قابلة للحياة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل منذ قليل. 

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، في تصريحاته مساء اليوم الخميس، الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نحو إدخال المواد الإغاثية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

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