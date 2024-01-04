الهلال الأحمر الفلسطيني: بناء مخيم في خان يونس بالتعاون مع مصر وفقا للمعايير الدولية

قال مدير إدارة الأزمات بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجمعية تعمل جنبا إلى جنب مع نظيرتها المصرية في إنشاء أول مخيم للنازحين في قطاع غزة، وهو يُعد أول مخيم منظم لإيواء النازحين، موضحا: «تم البدء من شركائنا وزملائنا في جمعية الهلال الأحمر المصري بإنشاء هذا المخيم بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، نظرا للحاجة الكبيرة خلال هذه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة».

توفير كل الاحتياجات اللازمة للنازحين

وأضاف مدير إدارة الأزمات بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المخيم في خان يونس يتم بناؤه بحسب المعايير الدولية، وسيتم توفير كل الاحتياجات اللازمة للنازحين في هذا المخيمين من خدمات مياه وغذاء وتغذية، بالإضافة إلى خدمات مياه الشرب والكهرباء.