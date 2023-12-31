الهلال الأحمر الفلسطيني: غزة تستقبل العام الجديد بعدوان إسرائيلي متواصل

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قطاع غزة يستقبل العام الجديد بعدوان إسرائيلي متواصل، كما أن عدد كبير من الضحايا فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف «حنجل»، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن المنظومة الطبية في غزة منهارة بسبب إنهاك شديد للمؤسسات الصحية بعد خروج عدد كبير منها عن الخدمة.

وتابع: «نعاني نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية في ظل وجود أعدادا كبيرة من المرضى والمصابين بقطاع غزة، وكذا هناك نقص في الطواقم الطبية تعمل في مستشفيات ميدانية جنوب قطاع غزة».

كانت قناة «القاهرة الإخبارية» أفادت في نبأ عاجل لها، بدخول 50 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، تشمل 4 شاحنات وقود، بجانب وصول 18 مصابا ونحو 250 آخرين من مزدوجي الجنسية، قادمين من القطاع.