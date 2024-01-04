تطبيق أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة غدا.. «اعرف هتدفع كام»

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات، غدًا الجمعة، تطبيق الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي، بعد أن أعلنت عن أسعار الباقات وإضافة ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد كشفت عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، بعد إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد إضافة ضريبة القمية المضافة

ومن خلال رسالة SMS، أوضحت الشركة المصرية للاتصالات، أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، لعملائها بعد إضافة ضريبة القمية المضافة، حسب الباقة المشترك بها كل عميل.

باقات سوبر بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة

باقة سوبر 140 جيجابايت: 182.40 جنيه شهريًا.

باقة سوبر 200 جيجابايت: 256.5 جنيه شهريًا.

باقة سوبر 250 جيجابايت: 319 جنيهًا شهريًا.

باقة سوبر 400 جيجابايت: 501.60 جنيه شهريًا.

باقة سوبر 600 جيجابايت: 741 جنيهًا شهريًا.

باقة سوبر 1 تيرا بايت: 1197 جنيهًا شهريًا.

أسعار باقات ميجا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة

باقة ميجا 250 جيجابايت: 467.40 جنيه شهريًا.

باقة ميجا 600 جيجابايت: 912 جنيهًا شهريًا.

باقة ميجا 1 تيرا بايت: 1368 جنيهًا شهريًا.

أسعار باقات الترا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة

باقة الترا 250 جيجابايت: 615.60 جنيه شهريًا.

باقة الترا 600 جيجابايت: 1083 جنيهًا شهريًا.

باقة ماكس 1 تيرا بايت: 1539 جنيهًا شهريًا.