أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد إضافة الضريبة وموعد تطبيق الزيادة

قامت المصرية للاتصالات، بإرسال رسالة إلى عملائها، متضمنة بداية موعد تطبيق أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 14%.

نص رسالة المصرية للاتصالات

جاء نص رسالة المصرية للاتصالات كالتالي، «عميلنا العزيز ، يرجي العلم بأنه ابتداءأّ من 5 يناير سيتم تعديل أسعار الإنترنت الأرضي مع إتاحة التصفح المجاني للمواقع التعليمية والخدمات الحكومية».

وأوضحت رسالة المصرية للاتصالات، أن أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة كالتالي:

أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة

- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 182.40 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 200 جيجابايت، 256.5 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 250 جيجابايت 319 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 400 جيجابايت 501.60 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 600 جيجابايت 741 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 1 تيرا بايت 1197 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 250 جيجابايت 467.40 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 600 جيجابايت 912 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1368 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة الترا 250 جيجابايت 615.60 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة الترا 600 جيجابايت 1083 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ماكس 1 تيرا بايت 1539 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.