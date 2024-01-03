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أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد إضافة الضريبة وموعد تطبيق الزيادة

كتب:

وليد عبد السلام
03:31 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

قامت المصرية للاتصالات، بإرسال رسالة إلى عملائها، متضمنة بداية موعد تطبيق أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 14%.

نص رسالة المصرية للاتصالات

جاء نص رسالة المصرية للاتصالات كالتالي، «عميلنا العزيز ، يرجي العلم بأنه ابتداءأّ من 5 يناير سيتم تعديل أسعار الإنترنت الأرضي مع إتاحة التصفح المجاني للمواقع التعليمية والخدمات الحكومية».

وأوضحت رسالة المصرية للاتصالات، أن أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة كالتالي:

أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة

- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 182.40 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 200 جيجابايت، 256.5 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 250 جيجابايت 319 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 400 جيجابايت 501.60 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 600 جيجابايت 741 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 1 تيرا بايت 1197 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 250 جيجابايت 467.40 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 600 جيجابايت 912 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1368 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة الترا 250 جيجابايت 615.60 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة الترا 600 جيجابايت 1083 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ماكس 1 تيرا بايت 1539 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

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